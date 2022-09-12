"Как 18-летняя девушка": Айгуль Иманбаева в мини-платье лишила дара речи фанатов

Айгуль Иманбаева. Фото: instagram.com/aigul_imanbayeva

Отечественная певица и актриса Айгуль Иманбаева поделилась новой фотосессией. Образ артистки был высоко оценен ее поклонниками и коллегами, которые отметили, что она прекрасно выглядит, передает NUR.KZ.

"Привет, друзья. Из нового фотосета", - отметила Айгуль в Instagram.

На фото певица запечатлелась в светлом ажурном мини-платье с кожаным поясом-корсетом, сапогах в тон к платью и бежевой шляпе. Образ дополнили пышные мелкие кудри.

Новый образ артистки потряс ее фанатов, а также звездных коллег. Они поспешили выразить ей свое восхищение.

"Уау!", "Ничего себе", "Дорогая, ты такая красивая", "Фигура отличная, как будто вам не 45, а лет 25", "Ого, вы прямо огонь", "Как 18-летняя девушка", "Вы такая молоденькая", "Красавица", - отметили пользователи Казнета.

Напомним, этой весной Айгуль Иманбаева с размахом отметила свое 45-летие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1987242-kak-18-letnyaya-devushka-aygul-imanbaeva-v-mini-plate-lishila-dara-rechi-fanatov/