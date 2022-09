"Танцующий король": один из самых красивых актеров Турции очаровал фанатов новым фото

Кыванч Татлытуг. Фото: instagram.com/kivanctatlitug

Популярный турецкий киноактер, модель Кыванч Татлытуг поделился новым фото в соцсети и получил массу восторженных отзывов фанатов из разных стран. Они отметили, что восхищены харизмой актера, передает NUR.KZ.

Актер поделился новой фотографией на своей страничке в Instagram. На фото он запечатлен танцующим, что вызвало умиление его фолловеров. Отметим, что в этой соцсети у Кыванча 3,9 млн подписчиков.

Фанаты со всего мира с нетерпением ждут его новых публикаций и не скупятся на восторженные отзывы.

"Разве это не доказательство того, что Бог существует?", "Вот это да!", "Приятно видеть тебя таким счастливым", "Я просто сожжена", "Танцующий король", "Кадры со съемок в Нью-Йорке очень красивые, но если вы поделитесь селфи, то будет здорово", "В каждом фото есть харизма", - написали поклонники.

38-летний Кыванч Татлытуг дважды получал премию Golden Butterfly Awards за лучшую мужскую роль в 2009 и в 2012 годах. Он также был победителем конкурсов Best Model of Turkey и Best Model of The World в 2002 году. Зрителям Кыванч полюбился по сериалам "Запретная любовь", "Кузей Гюней", "Отважный и красавица", "Курт Сеит и Александра".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1990175-tantsuyuschiy-korol-odin-iz-samyh-krasivyh-akterov-turtsii-ocharoval-fanatov-novym-foto/