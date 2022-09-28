"Какой вы смешной": Абай Асылхан поделился снимками из детства и юности

Абай Асылхан. Фото: instagram.com/abay.asylkhan

Казахстанский актер Абай Асылхан опубликовал фотографии из детства и юности в соцсети. Публикацию актера прокомментировали не только фанаты, но и его супруга, передает NUR.KZ.

"Смотри, каким я стал! Изменился?" - спросил Абай своих фанатов в Instagram, разместив ролик, смонтированный из старых и новых фото.

Подписчики тут же отреагировали на публикацию актера. Многие, зная, что у Абая отличное чувство юмора, принялись шутить.

"Хейтеры скажут, что фотошоп", "Желаю вам счастья", "Молодец", "Мужчина должен быть чуть красивее обезьяны", "Ты был штангистом?", "Какой вы смешной", "Пусть моей дочери встретится молодой человек, похожий на вас", "Живите счастливо со своей семьей", - написали они.

"Вас Всевышний до меня специально делал смешным, чтобы никто не смотрел на вас. Приберег для меня", - пошутила актриса Жанель Макажан.

Ранее Жанель рассказала, как обрела счастье во втором браке с Абаем Асылханом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1990079-kakoy-vy-smeshnoy-abay-asylhan-podelilsya-snimkami-iz-detstva-i-yunosti/