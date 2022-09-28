"Алтыншаш, ты супер": звезда "Келинки Сабины" примерила новый образ (видео)

Айнур Ильясова. Кадр из видео: instagram.com/ainur_ilyasova

Казахстанская актриса Айнур Ильясова примерила новый образ, на который ее вдохновила Ирина Шейк. Накануне российская модель в мужском костюме очаровала фанатов, не осталась без комплиментов и Айнур Ильясова, передает NUR.KZ.

Ирина Шейк примерила необычный образ и восхитила Сеть. Модель позировала на камеру в костюме, скроенном в мужском стиле, белой рубашке и галстуке.

Айнур Ильясова тоже решила поэкспериментировать со стилем.

"На этот образ вчера меня вдохновила Ирина Шейк. Как вам?" - спросила актриса.

Подписчики не остались равнодушными и прокомментировали видео Айнур, которое она разместила в Instagram.

"Тебе идет", - сделала комплимент коллеге актриса Асель Сагатова и добавила к своему отзыву смайлик с глазами-сердечками.

Звезду комедии "Келинка Сабина" искупали в восторженных эпитетах.

"Вау", "Алтыншаш, ты супер", "Круто", "Отлично", - гласят комментарии.

Напомним, в декабре прошлого года Айнур Ильясова стала мамой в третий раз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1990043-altynshash-ty-super-zvezda-kelinki-sabiny-primerila-novyy-obraz-video/