"Блин, такая сексуальная": Ирину Шейк в мужском костюме назвали богиней

Ирина Шейк. Фото: instagram.com/irinashayk

Российская модель Ирина Шейк опубликовала фотографии в костюме от Giorgio Armani и назвала его "большой любовью". Кадры модели, несмотря на необычность стиля, очаровали фанатов, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Ирина выложила фото, на которых она позирует в костюме, скроенном в мужском стиле, рубашке и галстуке. Несмотря на строгость и мужественность образа, поклонники сочли модель очень сексуальной.

"Giorgio Armani women. Большая любовь. Спасибо за все", - написала она.

"Богиня", "Так прекрасна", "Ну просто огонь", "Блин, такая сексуальная", "Это самая горячая вещь, которую я видел за эту неделю", "Шикарно, как всегда. Но дух захватывает каждый раз", "Ты такая красивая, я люблю тебя", "Более чем шикарно", - восхитились они.

Однако одному пользователю соцсети, по всей видимости, образ Ирины пришелся не по вкусу.

"На охранника похожа", - заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1989839-blin-takaya-seksualnaya-irinu-sheyk-v-muzhskom-kostyume-nazvali-boginey/