"Вау, что за образ!": Салтанат Бакаева примерила костюм девушки-воина

Салтанат Бакаева. Фото: instagram.com/saltanat_bakayeva

Отечественная певица и актриса Салтанат Бакаева предстала в образе девушки-воина. Фанаты восхитились ее новым образом и отметили, что Салтанат отлично могла бы сыграть в историческом фильме, передает NUR.KZ.

Салтанат Бакаева с семьей отправилась на отдых в Турцию. Гуляя по Стамбулу, актриса примерила костюм воина.

"Не удивляйтесь, если завтра увидите меня в исторической картине. Если Бог захочет, то все возможно. Мне идет образ девушки-батыра?" - спросила она своих подписчиков в Instagram.

"Удивляюсь, почему вас еще не пригласили на такую роль", "Красавица моя", "Вы подходите для ролей в исторических фильмах", "Вау, что за образ!", "Вам очень идет", "Очень круто", "Прямая дорога в кино", "Настоящая казахская красавица", - отметили поклонники и коллеги по сцене.

Мы писали ранее, что Салтанат Бакаева впервые показала лицо четвертого сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1989949-vau-chto-za-obraz-saltanat-bakaeva-primerila-kostyum-devushki-voina/