"Красота - страшная сила": обнажившая плечи и декольте Катерина Шпица очаровала соцсети

Катерина Шпица. Фото: instagram.com/katerinashpitsa

Российская актриса Катерина Шпица поделилась результатом новой фотосессии, во время которой она обнажила плечи и декольте. Поклонники отметили, что образ получился очень нежным, передает NUR.KZ.

"Вот бы так каждое утро", - написала Шпица в своем Instagram, выложив кадры с фотосессии, на которой она позирует у окна в халате со спущенными плечами. Короткие волосы актрисы завиты в локоны, а лицо украсил легкий макияж.

"Нежнятина", "Катерина, шикарна", "Дива", "Невероятно красиво", "Здравствуйте. Красота - страшная сила!", "Катя, вы прекрасны!", "Катюша - прелесть", - прокомментировали пользователи соцсети фотографию актрисы.

Напомним, в прошлом году Катерина Шпица вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал предприниматель Руслан Панов. В этом году супруги отметили годовщину свадьбы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1988727-krasota-strashnaya-sila-obnazhivshaya-plechi-i-dekolte-katerina-shpitsa-ocharovala-sotsseti/