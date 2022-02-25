"Красивые и счастливые": Катерина Шпица адресовала трогательные строки мужу

Катерина Шпица с супругом. Фото: instagram.com/katerinashpitsa

Российская актриса театра и кино Катерина Шпица адресовала трогательные строки своему любимому супругу. Она поздравила его с годовщиной свадьбы и поблагодарила за все, передает NUR.KZ.

В прошлом году Катерина Шпица вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал предприниматель Руслан Панов. Актриса отметила, что очень счастлива с ним.

"Год назад мы очень оперативно, весело, легко, душевно, воздушно и тепло, несмотря на февраль, поженились. Конечно, дата - это то, что приятно отмечать!

Но мне кажется, что мы "поженились" на первом же свидании, еще за три года до свадьбы, потому что сразу было без игр и иллюзий, надежно, уютно, с приятием и взаимопониманием.

А пролетело это время нашего знакомства в этой жизни как один миг! Так быстро, что подрастянуть бы! Спасибо тебе за все! Люблю тебя!" - написала Катерина в своем Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики поздравили пару со знаменательной датой и оставили много прекрасных пожеланий.

"Любви, счастья и благополучия вашей семье!", "Совет да любовь на долгие года!", "Прекрасная пара", "Ребят, от всей души поздравляем!", "Берегите друг друга", "Красивые и счастливые", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1957882-krasivye-i-schastlivye-katerina-shpitsa-adresovala-trogatelnye-stroki-muzhu/