"Надо носить то, что тебе идет": Дарига Бадыкова ответила тем, кому не понравился ее стиль

Дарига Бадыкова. Фото: instagram.com/dariga_badykova

Отечественная актриса Дарига Бадыкова ответила тем, кто раскритиковал ее наряд. Она считает, что человек должен одеваться так, чтобы одежда была ему к лицу, передает NUR.KZ.

Дарига Бадыкова отметила, что одевается достаточно скромно и удобно. Но недавно критики в соцсети отчитали ее за штаны.

"Оказывается, эти мои султанки вызвали критику. Было сказано, что, мол, она надела такое.

Тут своя красота. Это тоже стиль. А что плохого? Не облегает. Ничего лишнего не видно", - отметила она.

Актриса заявила, что некоторые девушки, несмотря на объемные бедра, надевают облегающие наряды, демонстрируя свои пышные формы. Носят облегающие платья, даже если им не идет.

"В общем, надо носить то, что тебе идет, я считаю", - резюмировала она.

Сторис Дариги Бадыковой. Скриншот: instagram.com/dariga_badykova

Ранее Дарига Бадыкова рассказала о своей кинокарьере. Она также поведала о роли в сериале, где сыграла с супругом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1987716-nado-nosit-to-chto-tebe-idet-dariga-badykova-otvetila-tem-komu-ne-ponravilsya-ee-stil/