"Я везучая": Дарига Бадыкова рассказала о своей кинокарьере

Дарига Бадыкова. Фото: instagram.com/dariga_badykova

Отечественная актриса Дарига Бадыкова ответила на вопросы своих подписчиков в соцсети. Актрису спросили, сколько она зарабатывает и какие роли предпочитает играть, передает NUR.KZ.

Дарига Бадыкова довольно часто отвечает на вопросы своих фанатов. В этот раз подписчики в Instagram поинтересовались, сколько зарабатывают творческие люди - работники кино и телевидения. Дарига призналась, что актеры получают немного.

Однако она очень любит свою профессию и неустанно говорит об этом. Она считает себя очень удачливым человеком.

"Благодарю Всевышнего, я везучая. Когда была маленькой, то училась у людей, любящих искусство, посещая сельский Дом культуры. Когда училась в вузе, то моим куратором был знаменитый Болат Атабаев.

В кино мне довелось сразу же поработать с продюсерами-"акулами" - Гульнур Мамасариповой, Нурланом Коянбаевым, Толкын Сейдоллакызы. Как бы не сглазить, но те фильмы, в которых я снималась, находят свое продолжение, верно?" - отметила она.

Сторис Дариги Бадыковой. Скриншот: instagram.com/dariga_badykova

Даригу спросили, почему ее героини всегда такие напористые и не хотелось бы ей сыграть спокойную женщину.

"С чересчур спокойными мне становится скучно и в жизни, и в кино. Тем более, что с такой ролью ты будешь незаметной", - заявила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1986776-ya-vezuchaya-dariga-badykova-rasskazala-o-svoey-kinokarere/