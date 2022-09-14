"За пределами мечты": новый образ солиста Ninety One впечатлил Казнет

Дулат Мухаметкалиев. Фото: instagram.com/zaqcount

Солист группы Ninety One Дулат Мухаметкалиев, известный под сценическим именем ZaQ, удивил своих фанатов новой фотосессией. Они назвали ее шедевром, передает NUR.KZ.

ZaQ поделился новыми фотографиями в Instagram.

"За пределами мечты", - лаконично подписал он снимки.

Подписчики отметили, что фотографии произвели на них впечатление. А некоторые решили, что это кадры из нового клипа, отметив, что с нетерпением ожидают творческих новинок музыканта.

"Прекрасно", "Горячо", "Кажется, это новый клип", "Боже, как волшебно", "Палуан", "Шедевральные фотографии", "Принц казахских степей", "Парень, вы должны быть в ювелирном магазине, ведь вы настоящий изумруд", "Просто топовые фото. ZAQ, ты просто огонь. Один взгляд чего стоит. Шедевр, нет слов, просто одни эмоции", - прокомментировали подписчики.

Напомним, этим летом участник группы Ninety One Дулат Мухаметкалиев женился. Молодожены рассказали о своих чувствах в первом совместном интервью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1987692-za-predelami-mechty-novyy-obraz-solista-ninety-one-vpechatlil-kaznet/