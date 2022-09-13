"Морген еще не видел": Дилара Зинатуллина и Инстасамка снялись в совместной фотосессии

Дилара Зинатуллина и Инстасамка. Фото: instagram.com/influesii

Бывшая жена Алишера Моргенштерна Дилара Зинатуллина и блогерша Инстасамка снялись в совместной горячей фотосессии на радость фанатам, передает NUR.KZ.

Фотографии двух девушек появились в Instagram. На кадрах брюнетка и блондинка позируют в одинаковой одежде: розово-белых кроп-топах и коротких черных юбках.

"Вот это коллаб", "Кукла Барби и кукла Братз", "Какие красивые", "Морген еще не видел", " Как-то встретились две крашихи и сфоткались", "Я мечтала встретить их вместе", "Коллаборация года", "Вау, две бомбы", "Встретились как-то две легенды", "Уау, самые офигенные красотки", - прокомментировали фотографии пользователи соцсети.

Напомним, ранее Дилара Зинатуллина порадовала фанатов серией сексуальных фотографий. Поклонники назвали девушку "дикой пумой".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1987570-morgen-esche-ne-videl-dilara-zinatullina-i-instasamka-snyalis-v-sovmestnoy-fotosessii/