"Дикая пума": экс-жена Моргенштерна зажгла соцсети новыми сексуальными фото

Дилара Зинатуллина. Фото: instagram.com/influesii

Дилара Зинатуллина, экс-супруга Моргенштерна, порадовала фанатов очередной серией сексуальных фотографий. Поклонники назвали девушку "дикой пумой", передает NUR.KZ.

Свежие кадры Дилара с отдыха опубликовала в своем Instagram. На них она позирует в купальнике с юбкой, распустив длинные волосы и изогнувшись по-кошачьи.

Поклонникам Зинатуллиной ее пляжные фотографии пришлись по вкусу.

"Купальник очень красивый", "Дикая пума", "Какая она красивая", "Как всегда, шикарная", "Взгляд тигрицы, которая готова к прыжку за добычей. Мяу", "Зеленоглазая девчонка", "Ты ж моя красавица Моргенштерновская!", "Ты львица, ты победительница по жизни", "Морген, лайкнул. Небось, жалеет кого потерял. А все, надо было раньше!" - прокомментировали ее снимки они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1985831-dikaya-puma-eks-zhena-morgenshterna-zazhgla-sotsseti-novymi-seksualnymi-foto/