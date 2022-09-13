Айару Бакытбек на фото сравнили с Кейт Уинслет

Айару Бакытбек. Фото: instagram.com/aiaru_bb

Казахстанская блогерша Айару Бакытбек опубликовала свои фото, сделанные в Калифорнии. Некоторые подписчики написали, что девушка набрала вес, а другие отметили, что она стала похожа на актрису Кейт Уинслет, передает NUR.KZ.

"День и ночь", - подписала Айару новые снимки в Instagram, указав в качестве локации калифорнийский Сан-Диего.

"Немного набрала", "Красивая девушка", "Гордость нашей страны", "Какая красотка!", "Прелестная", "На втором фото на Кейт Уинслет стала похожа", "Днем красивее", "Ты в порядке, давно тебя не видели. В какой бы стране ты ни была, пусть Аллах поддержит тебя и будь здорова", - прокомментировали ее фото пользователи соцсети.

Напомним, ранее мы писали, что Айару Бакытбек выложила фото с пляжа Греции и тут же стала объектом для упреков от "уятменов".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1987423-ayaru-bakytbek-na-foto-sravnili-s-keyt-uinslet/