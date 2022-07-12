"Грудь показывать не стыдно?": пляжные фото Айару Бакытбек раззадорили "уятменов"

Айару Бакытбек. Фото: instagram.com/aiaru_bb

18-летняя Айару Бакытбек отправилась понежиться под заграничным жарким солнцем. Юная блогерша выложила фото с пляжа Греции и тут же стала объектом для упреков от "уятменов", передает NUR.KZ.

Судя по геолокации в Instagram, отдыхать Айару полетела в Грецию на курорт Никити. Оттуда девушка выложила свое селфи, на котором она позирует на фоне бескрайних неба и моря. На ней черный купальник, поверх которого накинута белая рубашка.

Поклонники принялись одарять блогершу комплиментами.

"Нежная", "Золотая девушка Айару", "Красотка", "Это просто огонь", - прокомментировали ее фото подписчики.

Однако и "уятмены" не смогли пройти мимо.

"Вам не стыдно показывать грудь?" - возмутился один из пользователей соцсети.

Ранее Айару также опубликовала серию кадров, сделанных в Бельгии. На одной из фотографий она держит бокал с напитком. Некоторые поклонники пришли к выводу, что девушка употребляет алкоголь.

"Женский алкоголизм не лечится", - нравоучительно отметил некий подписчик.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1977962-grud-pokazyvat-ne-stydno-plyazhnye-foto-ayaru-bakytbek-razzadorili-uyatmenov/