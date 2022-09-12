"Самый лучший мужчина": Аскар Ильясов появился на обложке журнала Harper’s Bazaar Kazakhstan

Аскар Ильясов. Фото: instagram.com/askar.ilyassov

Отечественный актер Аскар Ильясов появился на обложке нового журнала Harper’s Bazaar Kazakhstan, героями которого стали только мужчины. Подписчики высоко оценили образы актера, передает NUR.KZ.

"Аскар Ильясов на обложке нового номера Harper’s Bazaar Kazakhstan, все герои которого мужчины", - гласит комментарий к фотографиям, которые Аскар разместил в своем Instagram.

Звезда фильмов "Паралимпиец", "Бизнесмены", "Время патриотов", "Три" восхитил своих поклонников и коллег по съемочной площадке.

"Что за пожар?!", "Вау, какой статный!", "Аскар, ну какова красота", "Я так рада за вас", "Самый лучший мужчина", "Ну какой!", "Красавчик", "Ох, ну круть", "Аскар Ильясов - моя первая любовь", "Эх, ну краш", "Стиль!" - отметили комментаторы.

Ранее Аскар Ильясов принял участие в креативной фотосессии и порадовал фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1987302-samyy-luchshiy-muzhchina-askar-ilyasov-poyavilsya-na-oblozhke-zhurnala-harpers-bazaar-kazakhstan/