"Самый обаятельный парень на свете": Аскар Ильясов оригинально поздравил женщин

Аскар Ильясов. Фото: instagram.com/askar.ilyassov

Казахстанский актер Аскар Ильясов необычно поздравил представительниц прекрасного пола с праздником 8 марта. Аскар принял участие в креативной фотосессии и поразмышлял о роли женщин в мире, передает NUR.KZ.

Свое поздравление и новые фотографии Аскар разместил в Instagram.

"Любимые женщины, поздравляю вас с этим днем. Я бесконечно благодарен моей маме, моим бабушкам, моим художественным руководителям, учителям, женщинам, которые знакомят меня с этой жизнью.

У меня не осталось сомнений, что в большей степени меня сформировали мои любимые женщины. Спасибо вам, низкий поклон. Я вас люблю и вашу любовь буду нести и дарить миру всю свою жизнь", - отметил Аскар (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Актер уверен, что миру не хватает любви и красоты.

"Всматриваясь и вслушиваясь в то, что происходит вокруг, у меня не осталось сомнений еще по одному поводу. Этому миру не хватает женского влияния.

Так как наша повседневная жизнь так тесно связана с амбициями людей у власти, вывод очевиден: сугубо мужской мир власть имущих стремителен, агрессивен и эгоцентричен.

Нам не хватает любви, внимания и красоты. Если половина мировой власти будет у вас, мир станет счастливее. Спасибо вам за вас и за нас. Поздравляю всех с Международным женским днем!" - резюмировал он.

Подписчики отреагировали на пост Ильясова.

"Я бы назвал эту серию фотографий гульдерзкий", "Самое лучшее поздравление. Аскар, я искренне желаю вашей маме крепкого здоровья", "Спасибо, самый обаятельный парень на свете", "Лучший актер, образцовый сын и мудрый молодой человек!", "Креативно", "Вы такой няшка", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1959804-samyy-obayatelnyy-paren-na-svete-askar-ilyasov-originalno-pozdravil-zhenschin/