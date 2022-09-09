"Как любовь красит человека": экс-солистка "Блестящих" очаровала Сеть новой фотосессией

Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311

Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова очаровала фанатов новой фотосессией, снятой в Стамбуле. Она также поразмышляла о том, что значит быть счастливым, передает NUR.KZ.

Ольга поделилась новыми фотографиями в Instagram.

"Начать все с нуля - это не безумие. Безумие - притворяться счастливым. Счастье не ищут как золото или выигрыш. Его создают сами, те, у кого хватает сил, знания и любви.

Лучшее время, чтобы быть счастливым - сейчас. Оптимальное место - здесь. Лучший способ - это делать счастливым других", - написала певица (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Фанаты отметили и красивое платье, и прекрасную фигуру 44-летней артистки, а также согласились с ее словами.

"Сочная", "Невероятно красивые фото", "Согласна. Так и я в этом году все начала с нуля", "Шедевральные фото", "Какая вы божественная", "Золотые слова", "Шикарная вы и шикарное платье", "Как любовь красит человека", "Прекрасный Стамбул", - отреагировали подписчики.

Напомним, в декабре прошлого года Ольга Орлова вышла замуж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1986957-kak-lyubov-krasit-cheloveka-eks-solistka-blestyaschih-ocharovala-set-novoy-fotosessiey/