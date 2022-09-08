"Жена султана Сулеймана" восхитила фанатов, примерив новый образ

Бергюзар Корель. Фото: instagram.com/berguzarkorel

40-летняя турецкая актриса Бергюзар Корель продемонстрировала отличную форму, примерив стильный брючный костюм. Супруга Халита Эргенча услышала в свой адрес лестные эпитеты, передает NUR.KZ.

Бергюзар Корель похвасталась не только отличной формой, но и безупречным вкусом. Белоснежный костюм с широкими брюками она примерила с черным коротким топом. Аутфит дополнили стильные очки. Волосы кинозвезда собрала в тугой высокий хвост.

Мать троих детей выглядит в новом образе просто восхитительно, отметили ее фанаты.

"Замечательно, ты выглядишь прекрасно", "Не устану писать, что ты очень красивая", "Мое солнце взошло", "Красавица", - отреагировали на фото Бергюзар поклонники.

Отметим, что в ноябре прошлого года в семье Халита Эргенча, сыгравшего султана Сулеймана в сериале "Великолепный век", и Бергюзар Корель родилась девочка по имени Лейла. Актриса делилась первыми фото новорожденной дочери. У любящей пары также подрастают сыновья Хан и Али.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1986757-zhena-sultana-suleymana-voshitila-fanatov-primeriv-novyy-obraz/