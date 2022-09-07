"Огненная леди": Деми Мур сверкнула стройной фигурой в вязаном купальнике

Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore

59-летняя голливудская дива Деми Мур похвасталась стройной фигурой в белом вязаном купальнике. Звезда фильмов "Стриптиз" и "Привидение" вновь сорвала комплименты фанатов, передает NUR.KZ.

Новые фотографии Деми разместила в Instagram. Здесь у нее 3 миллиона подписчиков. Знаменитость не без гордости продемонстрировала стройную фигуру, которой могут позавидовать молодые красавицы.

Похоже, что Деми не хочет расставаться с летом и решила насладиться солнечными днями, чтобы позагорать и отдохнуть на море.

Фанаты оценили не только ее яркую внешность, но и отменный вкус.

"Красавица", "Выглядите такой подтянутой", "Отличный стиль", "В Греции сияют настоящие звезды", "Такая милашка", "Огненная леди", "Ух ты, выглядишь феноменально!" - оставили свои реакции подписчики.

Деми уже не впервые демонстрирует фото в купальнике и собирает восторженные отзывы пользователей Сети. А ее выход в бикини цвета фуксии сразил наповал фолловеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1986613-ognennaya-ledi-demi-mur-sverknula-stroynoy-figuroy-v-vyazanom-kupalnike/