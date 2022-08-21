59-летняя Деми Мур снялась в купальнике на яхте

Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore

Известная американская актриса Деми Мур опубликовала фото в розовом купальнике на яхте. В комментариях поклонники восхитились ее физической формой.

Снимок появился в Instagram голливудской знаменитости.

"Впитываю лето", - написала актриса.

В кадре актриса предстала в раздельном купальнике оттенка фуксии, состоящем из лифа с треугольными чашечками и плавок-бикини на завязках. На плечи звезда накинула рубашку желтого цвета.

Знаменитость позирует на борту яхты в море.

В комментариях фанаты Деми Мур восхитились ее физической формой.

"Красивая леди", "Наслаждайся жизнью", "Потрясающая", "Выглядишь фантастически", "Ты такая сексуальная", "Какая красивая улыбка", - писали фолловеры.

Всего за пару дней публикация набрала около 130 тыс. лайков.

За страничкой Деми Мур следят свыше 3 млн подписчиков по всему свету.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1983718-59-letnyaya-demi-mur-snyalas-v-kupalnike-na-yahte/