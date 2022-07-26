"Безупречно красивая": 59-летняя Деми Мур похвасталась стройной фигурой в купальнике

Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore

59-летняя американская актриса Деми Мур поделилась новыми снимками в купальнике. Верные фанаты не устояли перед ее чарами и одарили голливудскую звезду лестными отзывами, передает NUR.KZ.

Деми Мур опубликовала эффектные кадры в белом купальнике в Instagram. Кинодива насладилась пребыванием в открытом бассейне в знойный день.

Восхищенные фанаты не сдержали своих эмоций и осыпали ее комплиментами.

"Прекрасная женщина", "Безупречно красивая", "Вы потрясающе красивы", "Очень горячо", "Загадочная история Бенджамина Баттона! Такой же процесс происходит и с этой женщиной!", "Всегда королева", "Сексуальная богиня", "Спасибо за то, что заставила меня почувствовать, что 59 - не так уж и плохо, ты прекрасно выглядишь", - написали они.

Однако некоторые все же посчитали, что неувядающая красота Деми - это результат пластики.

"О, красота пластической хирургии всего тела. Она отлично выглядит", - высказалась одна из подписчиц.

С ней согласилась и другая фанатка.

"Вы говорите правду. По крайней мере, грудные импланты уменьшились до привлекательных размеров, в отличие от чудовищных в "Стриптизе", - гласит комментарий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980195-bezuprechno-krasivaya-59-letnyaya-demi-mur-pohvastalas-stroynoy-figuroy-v-kupalnike/