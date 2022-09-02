"Куда плывем?": 60-летняя Венера Нигматулина за штурвалом яхты восхитила фанатов (видео)

Венера Нигматулина. Фото: instagram.com/venera_nigmatulina_official

60-летняя казахстанская актриса Венера Нигматулина поделилась новым видео в соцсети. Фанаты отметили, что актриса выглядит гораздо моложе своего возраста и умеет заряжать позитивом, передает NUR.KZ.

Заслуженный деятель Казахстана, звезда сериала "Перекресток" Венера Нигматулина показала, как прошел ее отдых на море. Актриса встала к штурвалу яхты и восхитила своих подписчиков, которые с нетерпением ждут ее редкие публикации.

"Первый день осени, а в душе звучат слова: "Лето! Ах, лето! Лето звездное, будь со мной!" - подписала она видео в Instagram, добавив хештеги "лето", "солнце", "море".

Поклонники отметили, что на видео все прекрасно - и пейзаж, и героиня ролика, которая умеет вдохновлять.

"Ледокол?", "Какая красота!", "Я тоже туда хочу", "Венера, вы прекрасны, как всегда", "Венера, вы красивая, вы прелесть, вам лет 25 дашь, не больше", "Куда плывем?" - отметили верные фанаты.

Ранее Венера Нигматулина поделилась секретом хорошего настроения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1985842-kuda-plyvem-60-letnyaya-venera-nigmatulina-za-shturvalom-yahty-voshitila-fanatov/