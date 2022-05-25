"Эталон женской красоты": 59-летняя Венера Нигматулина восхитила фанатов новым фото

Венера Нигматулина. Фото: instagram.com/venera_nigmatulina_official

Казахстанская актриса Венера Нигматулина поделилась секретом хорошего настроения. Она отметила, что ей помогает сохранять прекрасное расположение духа один нехитрый способ, которому она учит и своих учеников. Подписчики восхитились ее идеальной красотой, передает NUR.KZ.

"На уроках актерского мастерства я даю такое домашнее задание слушателям: проснувшись утром хмурым и вредным, подойти к зеркалу и начать улыбаться, даже если все ваше существо противится этому. И держать насильно этот "изгиб тела" на лице минимум 2-3 минуты.

Сначала чудовищно дискомфортно! И то, что вы видите в зеркале кажется идиотской ухмылкой. Постепенно вы почувствуете, что улыбка становится естественной и приятной! Настроение теплеет и розовеет! И человек в вашем зеркале уже начинает вам нравиться! Секрет прост", - написала актриса (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики прокомментировали пост кинодивы и ее новое фото. Они отметили, что актриса импонирует им не только своим профессионализмом, но и красотой души, а также яркой внешностью.

"Улыбка - визитная карточка на весь день", "Люблю вас, уважаю, супер", "Венера, вы огонь!", "Вы всегда очень красивая", "Эталон женской красоты", "Как попасть на ваши уроки?", "У вас такая чистая и красивая душа", - осыпали ее комплиментами фанаты.

Ранее Венера Нигматулина написала душевный пост о покойном муже в день его смерти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1970934-etalon-zhenskoy-krasoty-59-letnyaya-venera-nigmatulina-voshitila-fanatov-novym-foto/