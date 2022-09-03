"Естественность тебе к лицу": Джиджи Хадид показала себя без макияжа и порадовала фанатов

Джиджи Хадид. Фото: Angela Weiss/Getty Images

Американская супермодель Джиджи Хадид показала лицо без макияжа. Фанаты пришли в восторг и отметили, что без косметики знаменитость очень красива. Серия фото появилась на официальной странице звезды в Instagram.

На опубликованных снимках Джиджи Хадид позирует перед камерой, лежа в постели, в черных джинсах и топе из полупрозрачной ткани.

На кадрах видно, что на лице манекенщицы полностью отсутствует косметика.

Модель написала под постом, что эти фотографии сделал ее сестра Белла.

Поклонники оценили внешний вид девушки. Они отметили, что Джиджи поражает их своей естественной красотой.

"Ты такая красивая", "Разбиваешь сердца своей красотой", "Естественность тебе к лицу", "Твоя кожа так светится! Просто невероятно!" - писали восторженные комментаторы.

Напомним, ранее сообщалось, что Джиджи Хадид выпустила коллекцию купальников с подругой детства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1985755-estestvennost-tebe-k-litsu-dzhidzhi-hadid-pokazala-sebya-bez-makiyazha-i-poradovala-fanatov/