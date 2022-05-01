Джиджи Хадид выпустила коллекцию купальников с подругой детства

Джиджи Хадид. Фото: Stuart C. Wilson/Stringer/Getty Images

Известная западная модель Джиджи Хадид представила коллекцию купальников для бренда Frankies Bikinis. Над этой коллекцией модель работала вместе с подругой детства и основательницей бренда Frankies Bikinis Франческой Айелло.

Джиджи опубликовала в своем Instagram рекламный ролик, в котором представила купальники.

Новая линейка вдохновлена детством супермодели, проведенном в семейном доме в Пенсильвании, а также любовью к фермерской эстетике. Атмосферу того времени моделям удалось передать в коротком видео.

"Жду, когда вы сможете приобрести результат нашей работы. Сделано с любовью", - написала Хадид под видео.

Подписчики оценили рекламу новой коллекции.

"Я в восхищении от этого", "Какие вы красивые и талантливые", " Коллаборация, которую мы ждали", "Какое атмосферное видео", " Что за красотки", - писали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1967030-dzhidzhi-hadid-vypustila-kollektsiyu-kupalnikov-s-podrugoy-detstva/