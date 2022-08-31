"Создана для меня": сменившую имидж Камшат Жолдыбаеву осыпали комплиментами (видео)

Камшат Жолдыбаева. Фото: instagram.com/kamshat__zholdybayeva

Казахстанская певица Камшат Жолдыбаева, которая ранее часто вызывала осуждение подписчиков из-за своей одежды, не в первый раз их приятно удивляет. Артистка выложила видео, на котором она гуляет у моря в платке, и собрала множество комплиментов от фанатов, передает NUR.KZ.

Ранее Камшат заподозрили в том, что у нее появился возлюбленный. Причиной стала резкая смена ее нарядов на более закрытые.

Комментировать эти домысли певица не стала, но опубликовала кадры, на которых она в одиночестве гуляет у моря на фоне заката в легком брючном костюме и платке.

"Какая сильная природа и красивая Камшат, не верится, что любовь так кардинально изменит человека", "Будь счастлива, платок тебе очень идет", "Красивая и талантливая казахская девушка", "Красотка, очень подходит этот стиль", "Какая вы красивая, изящная", - похвалили ее образ поклонники.

А один из фанатов заявил, что Камшат "создана для него".

"Ты прелесть, создана для меня, чтобы мы были счастливы!" - написал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1985504-sozdana-dlya-menya-smenivshuyu-imidzh-kamshat-zholdybaevu-osypali-komplimentami-video/