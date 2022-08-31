"Шикарная мамочка": Айнур Ильясова в новом образе очаровала поклонников

Айнур Ильясова. Фото : instagram.com/ainur_ilyasova

Казахстанская актриса Айнур Ильясова примерила новый образ и вызвала восторг верных поклонников. Они отметили, что молодая мама с точеной фигурой выглядит просто превосходно, передает NUR.KZ.

Айнур разместила новое видео на своей страничке в Instagram.

"Как вам образ? Мне нравится", - отметила она.

Актриса примерила эффектное белое платье с объемным воланом. Образ дополнила красивая укладка. Она грациозно прошлась в платье, продемонстрировав стройную фигуру.

"Нереальная", "Сногсшибательная", "Шикарная мамочка троих!", "Красотка", "Белый цвет вам так идет", "На индианку похожа", - написали фолловеры, не скупясь на "лайки" и смайлики в виде сердечек и огня.

Напомним, в конце прошлого года Айнур Ильясова стала мамой в третий раз. Актриса также показала, как ее и малышку встретили из роддома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1985429-shikarnaya-mamochka-aynur-ilyasova-v-novom-obraze-ocharovala-poklonnikov/