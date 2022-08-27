"Сбросил вес, помолодел": 68-летний Серов поразил фанатов своим преображением

Александр Серов. Фото: instagram.com/alexander_serov_official

68-летний российский певец Александр Серов удивил своих фанатов преображением. Они отметили, что постройневший кумир заметно помолодел, передает NUR.KZ.

Александр Николаевич опубликовал новое фото в соцсети.

"Уходя, лето оставило нам очень много теплых воспоминаний! Всем хорошего вечера!" - написал Серов в своем Instagram.

Некоторые поклонники не узнали знаменитость.

"Очень и очень хорошо выглядите! Любимый артист, здоровья, счастья, любви!", "Как будто и не он, как изменился", "Ой, как вы похудели. Здоровья вам", "Как хорошо выглядит Серов, сбросил вес, помолодел", "Стройный красавец с безумно красивым голосом", "Так держать!" - отреагировали пользователи Сети.

Напомним, осенью прошлого года Серов попал в реанимацию с 75% поражением легких. Маэстро Игорь Крутой попросил поддержать заболевшего коронавирусом Александра Серова.

Экс-супруга посвятила ему трогательные строки и отметила, что сильно переживает за его здоровье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1985142-sbrosil-ves-pomolodel-68-letniy-serov-porazil-fanatov-svoim-preobrazheniem/