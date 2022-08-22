"Отличная фигура": Диная в белом бикини и черной шляпе вызвала восторг фолловеров

Диная. Фото: instagram.com/dinaya_official

Казахстанская певица Динара Каирова, известная как Диная, вызвала восторг фанатов, опубликовав пляжное фото. Подписчики восхитились ее фигурой, передает NUR.KZ.

Диная разместила новое фото на своей страничке в Instagram. Певица примерила эффектное белое бикини и черную шляпу. Снимок она сопроводила смайликами в виде красных сердечек.

Фанаты не смогли пройти мимо публикации и оставили свои восторженные отзывы.

"Очаровательная фотоссесия прекрасной девушки и певицы", "Отличная фигура", "Фигурка огонь", "Красотулька", "Лайкнул", "Красиво", - написали верные фолловеры.

Но нашлись и те, кто выразил другое мнение.

"Так нельзя сниматься, доченька. Слишком открыто", "Голой надо было сняться", - отметили моралисты.

Ранее мы писали, что Диная в новых образах собрала комплименты фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1984221-otlichnaya-figura-dinaya-v-belom-bikini-i-chernoy-shlyape-vyzvala-vostorg-folloverov/