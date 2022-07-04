"Прекрасная и очаровательная": Диная в новых образах собрала комплименты фанатов

Диная. Фото: instagram.com/dinaya_official

Казахстанская певица Динара Каирова, известная под сценическим псевдонимом Диная, все больше очаровывает своих поклонников не только талантом, но и яркой внешностью. Одну из последних ее фотосессий в ковбойском стиле высоко оценили пользователи соцсети, передает NUR.KZ.

В Instagram у Динаи 307 тысяч подписчиков. Их количество уверенно растет, ведь яркие фотосессии знаменитости не могут не привлечь внимание пользователей Казнета.

Фото в ковбойском стиле высоко оценили подписчики Динаи. Они отметили, что у певицы отличная фигура и длинные стройные ноги.

"Прекрасная и очаровательная", "Шикарно", "Красотка", "Просто супер", - подписали они ее фото.

А ее легкий летний лук вызвал восторг фанатов. Короткие белые шорты, лиф, подчеркнувший пышную грудь, накинутая сверху рубашка - артистка отправилась в таком виде на прогулку.

"Счастье есть... Оно рядом", - подписала Диная видео.

Поклонники рассыпались в комплиментах.

"Как девочка, круто", "Пусть счастье преумножается", "Королева", "Красивая, а голос шикарный", - прокомментировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976798-prekrasnaya-i-ocharovatelnaya-dinaya-v-novyh-obrazah-sobrala-komplimenty-fanatov/