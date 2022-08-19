"Одержим тобой": модель с казахскими корнями из России украла сердца фанатов

Диана Коркунова. Фото: instagram.com/diana_korkunova

Модель с казахскими корнями Диана Коркунова взорвала Сеть новой фотосессией, где примерила сексуальный топ и мини-юбку. Фанаты отметили, что снимки выглядят ошеломительно, передает NUR.KZ.

Кареглазая красавица Диана не боится смелых экспериментов. Однажды она обнажилась на балконе в Москве. Так девушка решила попрощаться со столицей России, где жила несколько лет. Модель переехала в Европу и уже успела порадовать фанатов фотосессией в Париже.

В этот раз Диана примерила новый образ. Мини-юбка с интересным кроем, прозрачный черный топ, высокие сапоги и сумочка с шипами - все это не могло не вскружить голову ее фанатам. Они отметили, что фотосессия получилась сногсшибательной.

"Удивительно", "Ошеломительно", "Одержим тобой", "Просто идеальная женщина, которую я когда-либо видел", "Это слишком мило", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1983959-oderzhim-toboy-model-s-kazahskimi-kornyami-iz-rossii-ukrala-serdtsa-fanatov/