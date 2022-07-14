"Просто фантастика": модель с казахскими корнями обворожила фанатов нежным образом

Диана Коркунова. Фото: instagram.com/diana_korkunova

Молодая модель и блогер Диана Коркунова устроила фотосессию в Париже в облегающем платье. Фанаты поспешили оставить свои комментарии, вновь восхитившись ее безупречной фигурой, передает NUR.KZ.

Платье с оборками нежно-персикового цвета к лицу Диане, заверили ее подписчики в Instagram. Наряд удачно подчеркнул ее стройную фигуру, а глубокое декольте и томный взгляд девушки не могли не взволновать ее фанатов.

Красивые карие глаза девушка унаследовала от матери, которая имеет казахские корни. При рождении девочка имела фамилию Калиева.

В прошлом году модель оригинально попрощалась с Москвой, где жила в последние годы, сообщив, что будет жить в Европе.

В адрес Дианы посыпались комплименты. Фолловеры неустанно отмечают, что модель может претендовать на титул одной из самых красивых девушек в мире.

"Маленькая принцесса", "Леди", "Такая нежная", "Моя милая девочка", "Ты не устаешь быть каждый день такой красивой?", "Шикарная", "Какая девушка, просто фантастика", "Цыганка из Нотр-Дама", - заявили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1978361-prosto-fantastika-model-s-kazahskimi-kornyami-obvorozhila-fanatov-nezhnym-obrazom/