"Испепелен твоим пламенем": Пелин Карахан в смелом платье влюбила в себя мужчин в Сети

Пелин Карахан. Фото: instagram.com/pelinkarahan

Турецкая актриса Пелин Карахан примерила эффектное платье с глубоким декольте и высоким разрезом. Аутфит удачно подчеркнул фигуру "Михримах-султан", передает NUR.KZ.

"Дочери султана Сулеймана" 37 лет, однако поклонники дают ей не больше 20. Стройная фигура и чарующий взгляд, пышные волнистые волосы и стильные наряды не могут оставить равнодушными поклонников актрисы, которая блистательно справилась с ролью Михримах-султан в сериале "Великолепный век".

Мать двоих детей и примерная жена гордится своей яркой внешностью и позволяет себе примерять смелые наряды. Высокий разрез ее платья, которое она выбрала для мероприятия, подчеркнул ее красивые ноги. Фанаты поспешили сопроводить фото и видео "лайками" и восторженными комментариями.

Мужчины остались без ума от обладательницы изысканного наряда, а женщины захотели пополнить свой гардероб таким же платьем.

"Я испепелен твоим пламенем", "Ты невероятная", "Я так счастлив тебя увидеть вновь", "Элегантна и красива", "Где найти такое платье?", "Мне очень нравится платье, оно вам идет", "Влюбилась в платье", "О, как же это красиво!" - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1983738-ispepelen-tvoim-plamenem-pelin-karahan-v-smelom-plate-vlyubila-v-sebya-muzhchin-v-seti/