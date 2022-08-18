"Глаз не оторвать": Майя Бекбаева грациозно станцевала на берегу моря на фоне заката

Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Отечественная телеведущая Майя Бекбаева поделилась новым видео в социальной сети, которое было снято во время отдыха в Турции. Ее грациозный танец был высоко оценен поклонниками, передает NUR.KZ.

"Ощущать себя лучшей? Да! Доказывать это? Нет!" - подписала Майя видео, которое опубликовала в Instagram.

Пластика теледивы вызвала восторг ее подписчиков. К слову, армия ее поклонников в этой социальной сети растет с каждым днем и уже превысила 800 тысяч человек.

Фолловеры, очарованные красотой природы и танцем своей любимицы, осыпали ее многочисленными комплиментами.

"Красивая на закате солнца! Ты сама солнце", "Уверенность в себе - это главное. Вы правы, Майя", "Красивый танец. Глаз не оторвать.! Прелестно!", "Вы такая классная", "Девушка-огонь", - написали они.

Мы писали также, что Майя Бекбаева поделилась теплым семейным фото и вызвала восторг фанатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1983694-glaz-ne-otorvat-mayya-bekbaeva-gratsiozno-stantsevala-na-beregu-morya-na-fone-zakata/