"Это не "уят", это эстетика": Айсауле Бакытбек похвасталась фигурой на пляже

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Блогер Айсауле Бакытбек разместила в социальной сети пляжные фотографии. Подписчики восхитились фигурой молодой мамы, отметив, что у нее прекрасный пресс, передает NUR.KZ.

"Серфлю на "уяте", - подписала снимки Айсауле, которые разместила на своей страничке в Instagram.

На фото молодая мама запечатлена в светлом бикини и без косметики.

Естественная красота Айсауле была по достоинству оценена фолловерами.

"Суперфигура для мамы, которая недавно родила", "Красивая, будто и не рожали", "Настоящая, натуральная красота", "Фотограф муж?", "Какие кубики!", "Это не "уят", это эстетика", "Идеальная фигура", "Ай, хороша", "Где бопешка?", "Пресс - огонь", "Какой красивый животик, ведь родила год назад", "Спортивного телосложения. Все при себе. Успешная и красивая девушка", - отреагировали пользователи Казнета.

Мы писали ранее, что Айсауле Бакытбек резко отреагировала на вопрос об освобождении отца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1983390-eto-ne-uyat-eto-estetika-aysaule-bakytbek-pohvastalas-figuroy-v-bikini/