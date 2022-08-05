22-летний Мади Рымбаев показал, каким был в младенчестве (фото)

Роза Рымбаева с сыновьями. Фото: instagram.com/madirymbaev

22-летний Мади Рымбаев опубликовал фото, сделанное во время его младенчества. На снимке он, еще грудной ребенок, сидит на руках у матери, которая обнимает старшего сына, передает NUR.KZ.

"Фото от подписчика, Рахмет!" - написал Мади в своем Instagram.

По всей видимости, кадр был снят во время записи песни Розы Рымбаевой - она стоит в наушниках перед звукозаписывающим оборудованием.

"О, какой ты тут молодой", - пошутил один из подписчиков.

Али Окапов, Акерке Буркитбай и коллеги Мади отреагировали на снимок смайлами.

Напомним, ранее Роза Рымбаева растрогала фанатов снимком из своей молодости. Кроме того, отечественная музыкальная исполнительница показала видео со своего концерта 1984 года. Поклонники ее творчества остались в восторге от опубликованных архивных кадров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1981928-22-letniy-madi-rymbaev-pokazal-kakim-byl-v-mladenchestve-foto/