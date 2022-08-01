"Вы действительно легенда": Роза Рымбаева показала видео со своего концерта 1984 года

Роза Рымбаева. Фото: instagram.com/rozarymbaeva

Известная казахстанская певица Роза Рымбаева опубликовала архивное видео с собственного концерта, снятое в 1984 году. Поклонники ее творчества остались в восторге от кадров, передает NUR.KZ.

В своем Instagram отечественная артистка опубликовала кадры с ее концерта, который проходил почти 40 лет назад.

Пользователи соцсети, посмотревшие видео, остались в восторге от него и принялись восхищаться Розой Куанышевной.

"Вот вам настоящий концерт! Вот это называется концертом, как народ внимательно слушает песню и слушает ее со страстью и любовью", "Это потрясающе. Все чистое, натуральное: и певица, и золотой голос, и зрители, которые искренне слушают", "Ностальгия по нашим детским дням", "Непревзойденная обладательница голоса", "Роза, вы действительно легенда", "Оркестровка мощная, такого звучания не хватает, как мне кажется, современной эстраде", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1981064-vy-deystvitelno-legenda-roza-rymbaeva-pokazala-video-so-svoego-kontserta-1984-goda/