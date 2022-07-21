"Гордость нашей нации": Роза Рымбаева растрогала фанатов снимком из своей молодости (фото)
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Казахстанская певица Роза Рымбаева выложила архивное фото своей молодости, чем очень растрогала поклонников. Они назвали артистку гордостью нации, передает NUR.KZ.
"Сегодняшний день завтра история", - подписала певица фото, опубликованное в своем Instagram.
Фанаты тут же принялись осыпать Розу Куанышевну комплиментами и погружаться в ностальгию.
"Гордость нашей нации сестра Роза", "Мы выросли на ваших песнях и вспоминаем их, глядя на эти кадры. Вот это настоящая ностальгия", "Гордость казахского народа", "Когда я слышу голос нашего соловья по радио или телевизору, я бросаю все дела и слушаю без устали. Если у вас будет много песен, люди буду любить вас. Увидьте счастье своих сыновей", - прокомментировали подписчики.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1979449-gordost-nashey-natsii-roza-rymbaeva-rastrogala-fanatov-snimkom-iz-svoey-molodosti-foto/