"Гордость нашей нации": Роза Рымбаева растрогала фанатов снимком из своей молодости (фото)

Роза Рымбаева. Фото: instagram.com/rozarymbaeva

Казахстанская певица Роза Рымбаева выложила архивное фото своей молодости, чем очень растрогала поклонников. Они назвали артистку гордостью нации, передает NUR.KZ.

"Сегодняшний день завтра история", - подписала певица фото, опубликованное в своем Instagram.

Фанаты тут же принялись осыпать Розу Куанышевну комплиментами и погружаться в ностальгию.

"Гордость нашей нации сестра Роза", "Мы выросли на ваших песнях и вспоминаем их, глядя на эти кадры. Вот это настоящая ностальгия", "Гордость казахского народа", "Когда я слышу голос нашего соловья по радио или телевизору, я бросаю все дела и слушаю без устали. Если у вас будет много песен, люди буду любить вас. Увидьте счастье своих сыновей", - прокомментировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1979449-gordost-nashey-natsii-roza-rymbaeva-rastrogala-fanatov-snimkom-iz-svoey-molodosti-foto/