"По следам Волочковой": Дайнеко показала великолепную растяжку

Виктория Дайнеко. Фото: instagram.com/victoriadaineko

Певица Виктория Дайнеко удивила фанатов, продемонстрировав отличную растяжку. Остроумные подписчики в соцсети предложили оригинально подписать ее фото, передает NUR.KZ.

"Придумай подпись", - написала Вика в Instagram, опубликовав новое фото.

Подписчики были восхищены способностями Вики. Они прокомментировали впечатляющий снимок, проявив фантазию.

"Теперь я сижу только так", "По следам Волочковой", "Я могу вот так вот", "Виктория Бекхэм - жалкая копия, Виктория Дайнеко - неповторимый оригинал", "Одной правой", "Я королева дискотеки", "Волочкова, до свидания. Здравствуй, Вика", "Жизнь раскорячила", "А правая штанина не падает, потому что на скотче внутри", "Первый день на "Шоу талантов", - наперебой соревновались в остроумии фанаты.

Ранее Вика Данеко подверглась критике хейтеров, примерив платье с глубоким декольте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980913-po-sledam-volochkovoy-vika-dayneko-prodemonstrirovala-velikolepnuyu-rastyazhku/