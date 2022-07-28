"Девочка-мечта": Аня Покров примерила новые образы и собрала комплименты фанатов

Аня Покров. Фото: instagram.com/pokrov90

Российский тиктокер Аня Покров, которая с недавнего времени живет в Алматы, поделилась новыми фотографиями в соцсети. Фанаты отметили, что Аня - мастер перевоплощения, передает NUR.KZ.

Блогер примерила образ мультипликационной героини. Очаровательная волшебница с крыльями, в которую перевоплотилась Аня, впечатлила пользователей Сети.

"Твоя феечка winx", - написала Аня в Instagram.

Сказочная фея Аня собрала комплименты верных фанатов.

"Флора", "Все ждали эту фотосессии", "Самая прекрасная", "Как из сказки", "Шок-контент", "Анютик, ты невероятна", "Милашка", "Я влюбилась в эту фею", "Очень круто", "Наша волшебница", - отреагировали они на фотографии.

Недавно Аня посетила локации сериала "Постучись в мою дверь" в Стамбуле. Фотоальбом девушки пополнился колоритными фотографиями, которыми она поделилась в ленте.

Подписчики оценили то, как Аня умеет мастерски перевоплощаться.

"Вы случайно не сбежали с турецкого фильма?", "Девочка-мечта", "Турецкая принцесса", "Стамбул удивляет все больше и больше", - гласят комментарии под ее новой публикацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980688-devochka-mechta-anya-pokrov-primerila-novye-obrazy-i-sobrala-komplimenty-fanatov/