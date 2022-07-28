Оголившая спину Акбота Сейтмагамбет очаровала соцсети (видео)

Акбота Сейтмагамбет. Кадр видео: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса Акбота Сейтмагамбет опубликовала видео, на котором она позирует в бальном платье с открытой спиной. Фанаты артистки оказались очарованы ею, передает NUR.KZ.

"Красота в глазах смотрящего", - лаконично подписала она кадры, выложенные в Instagram.

На них Акбота идет в сверкающем наряде, шлейф которого красиво тянется за ней. Волосы девушки уложены в хвост и открывают спину и плечи.

Поклонники матери двоих детей поспешили выразить свой восторг от ее образа.

"Золушка идет на бал!", "Красота от природы", "Такая прям красивая эта девушка", "Слов нет, красотка", "Люблю-люблю", - прокомментировали пользователи соцсети.

Напомним, ранее Акбота Сейтмагамбет порассуждала на тему брака с мужчиной младше себя. Она также ответила на вопрос о собственной ревности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980631-ogolivshaya-spinu-akbota-seytmagambet-ocharovala-sotsseti-video/