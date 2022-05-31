"Любви все возрасты покорны": Акбота Сейтмагамбет о браке с мужчиной младше себя

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет устроила вечер откровений со своими подписчиками в соцсети. Фанаты задали ей вопросы о личной жизни, отметив, что Акбота им очень импонирует своими позитивными взглядами на жизнь, передает NUR.KZ.

Артистку спросили, как она отнесется к тому, если супруг будет ее младше.

"Любви все возрасты покорны, говорят. Никто из нас не знает, что ждет нас завтра, какая судьба нам предначертана. Что бы ни было, пусть Бог соединит с тем, с кем мне суждено быть", - ответила она.

Отметим, что Акбота официально рассталась с шоуменом Дауреном Айдаркуловым летом 2020 года. Сейчас певица одна воспитывает двоих детей. Бывшие супруги признались, что решение о разводе далось им нелегко, но они расстались, сохранив уважение друг к другу.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Скрин: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Фанаты также поинтересовались, ревнива ли Акбота.

"Это то, что присуще человеку, однако многое зависит от того, к кому, когда и в какой мере применять это чувство. Кто-то мешает ревность с завистью и не может пережить успех другого человека, я же никогда ни с кем себя не сравниваю.

Когда человек становится личностью? Именно тогда, когда перестает себя сравнивать с кем-то. Ревность должна быть уместной", - отметила она.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Скрин: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Акбота также призналась, что сейчас старается смотреть на мир позитивно. Это качество очень нравится ее фанатам. Она отметила, что даже критику или вопросы, которые ей не нравятся, старается воспринимать с улыбкой.

"В каждом моменте можно увидеть что-то хорошее. Я сейчас стараюсь быть именно таким человеком, который замечает во всем только позитив. Возможно, вы боитесь, что меня сглазят, поэтому говорите такие вещи. Спасибо за это", - заявила она.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Скрин: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971773-lyubvi-vse-vozrasty-pokorny-akbota-seytmagambet-o-brake-s-muzhchinoy-mladshe-sebya/