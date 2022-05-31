"Любви все возрасты покорны": Акбота Сейтмагамбет о браке с мужчиной младше себя
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Экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет устроила вечер откровений со своими подписчиками в соцсети. Фанаты задали ей вопросы о личной жизни, отметив, что Акбота им очень импонирует своими позитивными взглядами на жизнь, передает NUR.KZ.
Артистку спросили, как она отнесется к тому, если супруг будет ее младше.
"Любви все возрасты покорны, говорят. Никто из нас не знает, что ждет нас завтра, какая судьба нам предначертана. Что бы ни было, пусть Бог соединит с тем, с кем мне суждено быть", - ответила она.
Отметим, что Акбота официально рассталась с шоуменом Дауреном Айдаркуловым летом 2020 года. Сейчас певица одна воспитывает двоих детей. Бывшие супруги признались, что решение о разводе далось им нелегко, но они расстались, сохранив уважение друг к другу.
Фанаты также поинтересовались, ревнива ли Акбота.
"Это то, что присуще человеку, однако многое зависит от того, к кому, когда и в какой мере применять это чувство. Кто-то мешает ревность с завистью и не может пережить успех другого человека, я же никогда ни с кем себя не сравниваю.
Когда человек становится личностью? Именно тогда, когда перестает себя сравнивать с кем-то. Ревность должна быть уместной", - отметила она.
Акбота также призналась, что сейчас старается смотреть на мир позитивно. Это качество очень нравится ее фанатам. Она отметила, что даже критику или вопросы, которые ей не нравятся, старается воспринимать с улыбкой.
"В каждом моменте можно увидеть что-то хорошее. Я сейчас стараюсь быть именно таким человеком, который замечает во всем только позитив. Возможно, вы боитесь, что меня сглазят, поэтому говорите такие вещи. Спасибо за это", - заявила она.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1971773-lyubvi-vse-vozrasty-pokorny-akbota-seytmagambet-o-brake-s-muzhchinoy-mladshe-sebya/