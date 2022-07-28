"Это шедевр": 44-летняя Любовь Толкалина устроила обнаженную фотосессию в поле (18+)

Любовь Толкалина. Фото: instagram.com/tolkalinaliuba

44-летняя российская актриса Любовь Толкалина опубликовала жаркие фотографии, которые впечатлили ее подписчиков. Ее фото в стиле ню поклонники расценили как творческий шедевр, передает NUR.KZ.

Актриса запечатлелась среди колосьев ржи в бескрайнем поле. Ее наготу прикрывает лишь белая простыня. Фотографии очень понравились пользователям Сети, которые были щедры на комплименты.

"Волшебная красавица!", "Это шедевр. Браво", "Когда я вырасту, я обязательно на вас женюсь", "Просто вау!", "Обожаю вас", - написали восхищенные подписчики.

Надо отметить, что Любовь Толкалина любит экспериментировать и удивлять своих подписчиков. Ее интересное фото в алом платье, которое под натиском ветра образовало своеобразный бутон, набрало массу восторженных отзывов.

А в сексуальном бикини Толкалина буквально влюбила в себя Рунет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1980575-eto-shedevr-44-letnyaya-lyubov-tolkalina-ustroila-obnazhennuyu-fotosessiyu-v-pole-18/