"Без макияжа - 18-летняя девушка": Мадина Садвакасова показала себя без косметики и фильтров (фото)

Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Певица Мадина Садвакасова, отдыхающая в ОАЭ, продемонстрировала подписчикам свое лицо без макияжа и ретуши и получила множество комплиментов от фанатов, передает NUR.KZ.

Отдыхающая на пляже Абу-Даби 42-летняя артистка выложила свое фото в Instagram. На кадре она предстала в максимально естественном виде без сценического макияжа, прически и концертного наряда.

"Так хотелось написать, что только татуаж все портит, а остальное все свое", - подписала фото Мадина.

Поклонникам очень понравилась естественная внешность музыкальной исполнительницы.

"Красивая", "Нежная", "Без макияжа выглядите очень молодо", "Вообще другая", "Как маленькая девочка", "Классная вы! Самая натуральная и естественная", "Среди певиц только Мадина настоящая красавица, остальные красивы лишь с макияжем", "Без макияжа 18-летняя девушка", "Природная красота", - прокомментировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1979176-bez-makiyazha-18-letnyaya-devushka-madina-sadvakasova-pokazala-sebya-bez-kosmetiki-i-filtrov-foto/