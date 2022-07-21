"Сама нежность": Жазира Байрбекова украла сердца фанатов, представив новые образы

Жазира Байрбекова. Фото: instagram.com/zhazira_bairbekova

Отечественная исполнительница Жазира Байрбекова порадовала фанатов рабочими кадрами новой фотосессии. Нежные образы артистки пришлись им по душе, передает NUR.KZ.

Жазира Байрбекова и ее супруг Жанболат Ербатыров являются одной из самых крепких пар казахстанского шоу-бизнеса. Их дуэт покорил сердца фанатов, которые не перестают восхищаться звездной четой.

Недавно Жазира и ее муж опубликовали атмосферное фото в соцсети и вновь были названы самой идеальной парой.

В этот раз певица показала в Instagram бэкстейдж фотосессии, результаты которой подписчики надеются поскорее увидеть.

Образы Жазиры были высоко оценены ее фолловерами.

"Наверное, ваш муж каждый день снова влюбляется в вас", "Самая любимая артистка, такая простая, милая", "Никогда не хмурьтесь", "Я восхищаюсь вами. Вы сама нежность", "Не могу на вас насмотреться", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1979507-sama-nezhnost-zhazira-bayrbekova-ukrala-serdtsa-fanatov-predstaviv-novye-obrazy/