"Прекрасная пара": Жазира Байрбекова и ее муж порадовали фанатов атмосферным фото

Жанболат Ербатыров и Жазира Байрбекова. Фото: instagram.com/zhanbolat_erbatyrov

Казахстанский певец Жанболат Ербатыров опубликовал в соцсети атмосферное черно-белое фото, где запечатлен с супругой - артисткой Жазирой Байрбековой. Артист подписал, что это 1996 год. Фанаты отметили, что очень любят их дуэт и пожелали им творческих успехов, передает NUR.KZ.

Жанболат и Жазира запечатлелись на фоне старого авто, артист стоит с чемоданом в руках. Несмотря на подпись "1996 год", которую Жанболат оставил под фото в Instagram, можно догадаться, что это кадр из нового клипа.

Подсказки для подписчиков Жанболат оставил в виде смайликов.

Поклонники оставили свои комментарии. Они всегда отмечают, что семья артистов является настоящим примером для подражания, а песни, исполненные в дуэте, радуют душу. Этот раз не стал исключением.

"Вы, наверное, хотите сказать, что когда-то приехали в Алматы с одним чемоданом, верно?", "Может, это 1969?", "Прекрасная пара", "Я вас обожаю", - написали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1976520-prekrasnaya-para-zhazira-bayrbekova-i-ee-muzh-poradovali-fanatov-atmosfernym-foto/