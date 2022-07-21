"Сделаю ее счастливой": Байзакова показала маму после пластики, на которую ее уговорила

Мать Айжан Байзаковой. Кадр из видео: instagram.com/bayzakova

Казахстанский блогер Айжан Байзакова, отдыхающая в настоящее время на Мальдивах с семьей, показала результаты пластической операции своей мамы. Фанаты отметили, что Айжан является очень хорошей дочерью, которая старается сделать маму счастливой, передает NUR.KZ.

В феврале этого года Байзакова рассказала, что уговорила маму на пластическую операцию.

"Я еще в детстве себе поставила установку, что, несмотря ни на что, сделаю свою маму счастливой. Я видела, сколько она старалась для своей семьи, жертвуя собой, и забывая, что нужно и себя тоже любить.

Женщина по-настоящему красива тогда, когда она счастлива. Многие мне говорят, что я неправильно все делаю, что нельзя ставить маму выше, а я поспорю, я просто благодарный человек и никогда не забуду все, что она делала для нас, и дам в тысячу раз больше.

А в этом мне помогли талантливые хирурги", - написала Айжан в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Блогер отметила, что ее мама изменила взгляды на пластику.

"Моя мама начала позитивно относиться к пластике и поняла, что не так это и страшно", - отметила она.

Подписчики отреагировали на пост Айжан.

"Молодец, мама - это все", "Вы лучшая дочь", "Айжан, вы умница! Вы все правильно делаете", "Очень красивая мама, минус 15 лет просто", "О, вижу разницу", "20 лет скинула", "Видно, как вы стараетесь для своей семьи! И плевать на мнение окружающих!" - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1979466-sdelayu-ee-schastlivoy-bayzakova-pokazala-mamu-posle-plastiki-na-kotoruyu-ee-ugovorila/