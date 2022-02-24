"Сейчас 21 век, можно еще лучше": Айжан Байзакова сделает матери пластическую операцию (видео)

Мать Айжан Байзаковой. Фото: instagram.com/baizakova.lu

Актриса Айжан Байзакова уговорила свою маму на пластическую операцию. Какие именно изменения претерпит внешность женщины, блогерша не раскрыла, передает NUR.KZ.

Свой диалог с мамой на эту тему Айжан опубликовала в Instagram.

"Я, в общем, мастер по пластическим операциям. Я уже опытная в этом плане. И так сижу и маму уговариваю тоже сделать пластику. Все-таки... Она у меня и так красивая, шикарная, но сейчас 21 век, можно еще лучше? Почему нет? Так что все, я сейчас хирурга поищу классного, именно по вот этой операции", - заявила Байзакова.

Сначала ее мать ответила, что подумает над таким предложением. Однако в конечном счете женщина все же согласилась на пластическую операцию. Какая именно часть ее тела подвергнется изменениям, Айжан не уточнила, но предложила подписчикам самим догадаться.

Напомним, ранее мы рассказывали, что сама Айжан сделала ринопластику. Она также показала, как выглядела до всех пластических операций.

Кроме того, блогерша рассказала о том, какие комплексы в ней развивал ее школьный бойфренд, но заявила, что сейчас она себе очень нравится. При этом Айжан возмутилась мужчинами, которые позволяют себе критиковать женскую внешность, при этом к своей внешности не имеют претензий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1957598-seychas-21-vek-mozhno-esche-luchshe-ayzhan-bayzakova-sdelaet-materi-plasticheskuyu-operatsiyu-video/