"Очень элегантно": Татьяна Брухунова произвела впечатление на фанатов новым образом

Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна показала новый образ, чем восхитила своих преданных фолловеров. Татьяна Брухунова рассказала, что фотографом выступил ее муж, передает NUR.KZ.

Татьяна призналась, что ей очень нравятся фотоработы ее супруга.

"На снимках, сделанных мужем, я всегда стройняшка!" - подписала Татьяна новую фотографию, опубликованную в Instagram.

Подписчики отметили, что молодая мама всегда отлично выглядит и высоко оценили ее новый лук. Они вновь отметили ее утонченный вкус.

"Великолепно", "Шедеврально", "Как всегда, стильная", "Очень элегантно", "Ого, муж - талант", "Очень красиво и атмосферно, глазами любящего человека получаются самые красивые фото", "Да и на всех остальных тоже. Но эти фото, конечно же, самые лучшие", "Боже, какой шикарный образ!", "Идеальное фото и шикарная вы", - не поскупились на комплименты фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1979386-ochen-elegantno-tatyana-bruhunova-proizvela-vpechatlenie-na-fanatov-novym-obrazom/